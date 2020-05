Gara per appalto mense scolastiche: Camst è l'unica, altri 5 anni per l'azienda di Castenaso

Salvo sorprese, nonchè in attesa di capire come funzionerà da settembre, il mondo della scuola sotto la minaccia del Coronavirus, a Bologna per i prossimi cinque anni sarà ancora Camst a gestire il servizio di refezione scolastica per le scuole d'infanzia, le primarie e le secondarie di primo grado. E' del colosso cooperativo con sede a Castenaso, infatti, l'unica proposta presentata per partecipare alla gara indetta dal Comune.

Appalto da 80 milioni di euro

Sul piatto, è il caso di dire, c'è un appalto di oltre 80 milioni di euro: questa la cifra impegnata dall'amministrazione come base d'asta, calcolata sulla previsione di 3,3 milioni di pasti da fornire per ogni anno scolastico, poi bisognera' aspettare l'esito della gara (incentrata sul meccanismo dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa.) per vedere a quale cifra verrà effettivamente assegnato l'appalto.

Il bando è scaduto due giorni fa: preso atto della sola offerta

Intanto, i termini del bando sono scaduti due giorni fa e gli uffici comunali hanno preso atto della presentazione di una sola offerta, quella di Camst, che ha dichiarato "l'intenzione di ricorrere al subappalto", si legge nel verbale di gara. La busta è risultata regolare e completa, cosi' come non sono emerse lacune rispetto ai requisiti generali, di capacità economica e finanziaria nonchè di capacità tecnica e professionale: di conseguenza, l'offerta di Camst è stata ammessa alle successive fasi di gara. La gara precedente, nel 2015, fu vinta da Ribò, un raggruppamento costituito dalla stessa Camst e da Gemeaz Elior: quest'ultima azienda, però, un paio di anni fa si sfilo' e Camst acquisi' il 100% della societa'.

