Mercatini Natale, oggi inaugura l'antica Fiera di Santa Lucia

Imperdibile ogni anno arriva per i bolognesi e non l'appuntamento al Portico dei Servi di Strada Maggiore, per l'antica Fiera di Santa Lucia: decorazioni natalizie, dolciumi, idee regalo e tanti prodotti artigianali.

Risalente al XVI secolo il mercatino storico, è un evento che da generazioni viene offerto alle famiglie nella preparazione alle feste natalizie.

Le origini risalgono al periodo in cui, durante le funzioni dedicate alla Santa Patrona, iniziarono a fiorire attività commerciali di icone religiose sul sagrato della Chiesa. Venditori ambulanti, attrezzati con ceste o banchetti proponevano già allora ai devoti e passanti incisioni, preghiere e ritratti di santi, diventati, poi, sculture e rappresentazioni sacre, realizzate con materiali come terracotta, gesso e cartapesta.



Oggi il protagonista indiscusso è il presepe di cui si troverà con un vasto assortimento di articoli realizzati con cartapesta, gesso, legno e terracotta, senza utilizzare stoffa.