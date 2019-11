Aperto il mercatino di Santa Lucia, il tour tra gli stand dei negozi | FOTOGALLERY

Mercatino di Natale in Strada Maggiore: la Fiera di Santa Lucia

„Una tradizione irrinunciabile con odori, luci e colori inconfondibili: per non parlare della location. E' la "Sagra di Santa Lucia", il mercatino di Natale più amato di Bologna: dal 17 novembre al 26 dicembre 2019 sotto il portico monumentale della Chiesa dei Servi di Strada Maggiore.

Le casette propongono ai visitatori articoli per il Presepe, addobbi di Natale, dolciumi e articoli da regalo.

“