Lavori Nuova Porrettana: il mercato di Casalecchio si sposta

Bonifiche belliche a Casalecchio, Per questo motivo da mercoledì 15 gennaio il mercato settimanale verrà spostato nel parcheggio di fianco alla Casa della conoscenza e in quello "del Cavalcavia" (di fronte alla sede della Polizia Locale) per consentire ad Anas di realizzare le attività di bonifica bellica collegate alla Nuova Porrettana.

La nuova sede, informa il Comune di Casalecchio, è stata scelta dopo aver valutato sia la posizione - che rimane centrale e ben servita dai mezzi pubblici - sia l'ampiezza dell'area che ha le dimensioni sufficienti per ospitare tutti i banchi degli ambulanti. Terminati i lavori attualmente in corso di adeguamento della parte di parcheggione di via Piave lato cavalcavia ferroviario - l'intervento riguarda in particolare gli allacciamenti idraulici ed elettrici.

Mercoledì 15 gennaio sarà quindi il primo giorno di mercato nella nuova sede. Resteranno disponibili una decina di posti auto davanti alla sede della Polizia Locale.

Le aree di parcheggio destinate al mercato saranno pertanto interdette alla sosta nella giornata del mercoledì dalle ore 6.00 alle ore 16.00. Lo spostamento del mercato settimanale, comunicato agli ambulanti nelle scorse settimane, è stato approvato con deliberazione di Consiglio comunale del 20 dicembre 2019. Il cronoprogramma delle attività di bonifica bellica da parte di Anas verrà invece definito una volta realizzati i primi sondaggi non invasivi sul piazzale Levi-Montalcini per verificare le successive fasi delle lavorazioni. (dire)