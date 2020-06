La Piazzola riapre, ambulanti soddisfatti: "Aitini ci ha ascoltati, parte anche un piano di riqualificazione"

Il primo weekend sarà una sorta di prova generale per poi aggiustare il tiro nelle settimane seguenti. Dopo il lungo periodo di lockdown da Coronavirus venerdì riparte il mercato della Piazzola in Piazza VIII Agosto, con regole speciali per la sicurezza e una mappa tutta nuova che prevede punti di accesso e uscita (previsti 7 punti di accesso e uscita presidiati: 5 in piazza e 2 sul lato opposto di via Irnerio) presidiati da steward dedicati e lo spostamento di una decina di banchi.

Il Comitato: "Aitini ci ha dato retta, ma la spesa per la vigilanza per ora è a nostro carico"

"L'assessore al commercio Alberto Aitini ci ha ascoltati e finalmente torneremo al lavoro dopo una pausa lunghissima - spiega Roberto Stampone, del Comitato della Piazzola - anche se alcune cose andranno perfezionate strada facendo. Noi commercianti siamo rimasti soddisfatti del confronto fatto in videoconferenza che ha messo sul piatto tutte le problematiche e le possibili soluzioni. Stiamo cercando di risolvere la questione degli steward che devono vigilare sulle entrate e sulle uscite, ma per ora sembra che la spesa sia a nostro carico, a meno che il Comune non riesca a reclutare dei volontari che magari operano già per delle associazioni. Affrontare anche questa spesa extra non è proprio una leggerezza, visto che questo lavoro a molti è costato 100 mila euro di investimento, ma pare che per questa settimana ci siano anche gli uomini della Polizia Locale a supporto, poi vedremo. Sappiamo che ci daranno una mano, ce lo ha assicurato l'assessore".

L'assessore Alberto Aitini: "Controlli mascherine e presto un altro incontro"

Aitini conferma la costruttività del confronto, con la promessa di rivedere tutto il sistema Piazzola-Montagnola a breve con il progetto di una riqualificazione e rivalutazione del mercato storico: "Intanto ci saranno i Vigili davanti agli accessi per controllare il rispetto delle regole e per dare informazioni, oltre che naturalmente gestire l'afflusso di persone. Ci impegnaremo a dare supporto agli ambulanti, che vogliamo aiutare: si potrebbe arrivare a un mix fra steward e volontari per esempio...Presto ci rivedremo per un nuovo confronto per parlare del rilancio del mercato".