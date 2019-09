Parapiglia al Mercato delle Erbe: residente minaccia armato i clienti del locale

Un 31enne bolognese è stato denunciato dai carabinieri per minacce, dopo che quest'ultimo è stato trovato in possesso di un coltellino, con il quale aveva poco prima minacciato alcuni clienti di un bar della adiacente via Belvedere. Il soggetto si era allontanato dal locale dopo i fatti, ma qualcuno ha chiamato il 112 e il giovane è stato poi rintracciato in una delle vie limitrofe.

A casa dell'uomo, residente in via San Gervasio con precedenti, i militari del nucleo radiomobile di Bologna hanno trovato anche alcune armi regolarmente detenute regolarmente: una pistola automatica, un revolver e un fucile a pompa a canna corta, con caricatore. Armi e munizioni sono state sequestrate. Non sono noti i motivi che hanno portato il 31enne al gesto.