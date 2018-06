Orari locali, Mercato delle Erbe 'e dintorni': scatta l’ordinanza

Il Sindaco Virginio Merola ha firmato l’ordinanza che da martedì 12 giugno disciplinerà gli orari di apertura di tutte le tipologie di attività che si trovano nelle aree di via Belvedere, via San Gervasio e via Nazario Sauro oltre che dei pubblici esercizi all’interno del Mercato delle Erbe. L’ordinanza sarà in vigore fino a giovedì 12 luglio.

Gli orari di apertura

I pubblici esercizi di somministrazione dovranno chiudere a mezzanotte dalla domenica al mercoledì compresi, e aprire non prima delle 5.30 del giorno successivo. Nelle giornate di giovedì, venerdì e sabato potranno chiudere all’una e riaprire non prima delle 5.30 del giorno successivo. Gli esercizi di vicinato del settore alimentare dovranno chiudere a mezzanotte (e riaprire non prima delle 5.30 del giorno successivo) tutti i giorni della settimana. I pubblici esercizi di somministrazione che si trovano all’interno del Mercato delle Erbe potranno utilizzare l’area occupata con il dehors entro mezzanotte tutti i giorni della settimana. Il referente individuato dai locali del Mercato delle Erbe dovrà preoccuparsi a partire dalla mezzanotte (nelle giornate da domenica a giovedì compresi) di vietare l’entrata e l’uscita degli avventori dagli ingressi al Mercato di via San Gervasio e via Belvedere, che saranno utilizzati dopo mezzanotte solo come uscite di emergenza e presidiati da personale dedicato a far rispettare questa prescrizione. I clienti dei locali, dopo mezzanotte, dovranno utilizzare l’ingresso che dà su via Ugo Bassi. Nelle giornate di venerdì e sabato queste disposizioni sono previste dall’1 di notte. Inoltre tutti i giorni a partire dalle 23 il referente individuato dai locali del Mercato delle Erbe dovrà invitare gli avventori a non sostare sulle gradinate e nelle aree limitrofe di accesso al Mercato da via San Gervasio e via Belvedere.