All'ex Dazio di Corticella una nuovo mercato per la vendita di prodotti agricoli

Nell'area della piazza "Ex Dazio" di Corticella, in via Bentini angolo via Sant'Anna, tutti i giovedì mattina troverà spazio, in via sperimentale, un nuovo mercato temporaneo dedicato alla vendita di prodotti agricoli. Lo rende noto l'amministrazione, facendo sapere che la Giunta comunale ha infatti approvato, nell’ultima seduta, "una delibera che individua in quest'area una possibilità di arricchire l'offerta commerciale della zona e, allo stesso tempo, riqulificarne il tessuto urbano".

A breve verrà pubblicato un avviso per selezionare il soggetto che coordinerà e gestirà gli operatori agricoli che, anche associati, animeranno il mercato. La durata massima dell'affidamento sarà di due anni.