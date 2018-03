Mercato immobiliare Bologna: costo delle abitazioni in lieve aumento

Fase di stabilizzazione per il mercato residenziale bolognese. Lo rivela l’Ufficio Studi Gabetti. Inoltre secondo i dati dell’Agenzia delle Entrate sono state 5.326 le transazioni residenziali nel 2017, in lieve calo rispetto al 2016 (-3,3%) che si era chiuso con una sensibile crescita rispetto al 2015 (+22,6%).

Per quanto riguarda le quotazioni, secondo i dati Gabetti, nel primo e nel secondo semestre del 2017 si è registrato un lieve aumento del +0,5%, in entrambi i semestri. Le tempistiche medie di vendita sono diminuite passando da una media di circa 4-5 mesi nel 2016, a 3 mesi e mezzo nel 2017, con sconti in sede di chiusura delle trattative, anch’essi in diminuzione, mediamente intorno al 9%.

LE ZONE. Il Centro Storico mantiene il suo appeal a livello di richieste, quotazioni in leggero aumento. Anche le zone del Centro Storico, quali via Tribunale, Farini, Santo Stefano, Strada Maggiore, Piazza Maggiore, Piazza Minghetti e Piazza San Domenico, registrano quotazioni in rialzo. Come commenta Giuseppe Albanese, titolare dell’Agenzia Gabetti Bologna Centro:

“Nel secondo semestre del 2017, in Centro, le tipologie maggiormente richieste, da chi cerca casa per risiedervi, sono state i bilocali e i trilocali, per un budget di spesa medio rispettivamente di 130-160.000€ e di 180-220.000€ a seconda del piano e della presenza di balcone o terrazzo, caratteristiche tra le più apprezzate. Le zone più ricercate si confermano quelle più prossime all’Università, ma si è riscontrato un aumento delle richieste anche per le zone nei pressi della Stazione Centrale dovuto principalmente alla riqualificazione di via Amendola e via Dei Mille. I tempi medi di vendita sono diminuiti rispetto agli anni passati e si attestano intorno ai 3-4 mesi. Infine, si è registrato uno sconto in fase di chiusura delle trattative che varia tra il 5 e l’8%”.

Nel Centro Storico, via Farini risulta la zona con le quotazioni più alte, in aumento rispetto allo scorso semestre: siamo sui 4.000 € al mq per l’usato medio in buono stato e sui 4.300 € al mq in caso di soluzioni signorili, che arrivano fino a 4.850 € al mq per il signorile in ottimo stato. Per Santo Stefano si registrano quotazioni intorno a 3.650 € al mq per il civile in buono stato e a 4.350 € al mq per immobili signorili, fino a 4.750 € al mq per il signorile in ottimo stato.