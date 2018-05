Via Albani, aggredisce padre e figlio al mercato: ubriaco e violento

Denuncia per minacce gravi e percosse in via Albani, dentro il mercatino alimentare Alle 11.40 di ieri mattina infatti padre e figlio (il papà del '50 e il figlio del '77) sono stati dapprima insultati, poi strattonati e colpiti anche al volto da un uomo in evidente stato di ebbrezza.

Aggrediti senza motivo da questo soggetto, nato ad Afragola nel 1970, i due sono riusciti a divincolarsi e a chiamare i soccorsi: all'arrivo della Polizia è scattata la denuncia per minacce gravi e percosse.