Mercatone Uno: via alla cassaintegrazione, ma con 'pesanti tagli a a paghe'

Poiché l'esercizio provvisorio autorizzato dal ministero dello Sviluppo economico fino al 31 dicembre di quest'anno non prevede la riapertura al pubblico dei punti vendita di Mercatone uno (salvo che per eventuali svendite straordinarie, ma solo se utili a valorizzare, cioè monetizzare, le rimanenze di Shernon), ecco che scatta la cassa integrazione a zero ore per 1.824 lavoratori che sono stati 'rispediti' alle dipendenze di Mercatone.

Lo spiega il verbale raggiuntoal ministero dello Sviluppo economico e che sta circolando tra gli stessi lavoratori in ansia ieri per tutta la giornata. Il loro timore era che la 'cassa' fosse parametrata agli stipendi della gestione Shernon con cui si era concordata una riduzione di orario (e quindi paghe piu' basse) e non ai regimi full time dell'epoca Mercatone.

E così accadrà infatti, tanto che i sindacati (Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil) hanno fatto mettere a verbale il loro "dissenso" sulle modalità di retrocessione del personale esigendo invece il "ripristino delle condizioni economiche e normative" precedenti alla cessione di Shernon. Secondo i sindacati, infatti, il fallimento della proprieta' di Mercatone azzera tutto; ovvero: la risoluzione del contratto di cessione dei 55 negozi a Shernon determina "il conseguente annullamento delle intese" sindacali sull'orario in quanto "inscindibilmente legate" agli impegni presi dalla nuova proprietà sul fatto di garantire una occupazione stabile entro 24 mesi. Ciò detto, i sindacati, hanno fatto mettere a verbale che "in considerazione delle gravi ricadute sociali derivanti dalla riduzione delle retribuzioni", serve "un intervento politico" che scongiuri questa penalizzazione. (Mac/ Dire)