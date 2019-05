Crisi Mercatone Uno, verso nuovo bando per compratori

Il nuovo bando di vendita di Mercatone uno sarà impostato in modo da "ricevere il maggior numero possibile di manifestazioni d'interesse, per rilanciare e garantire continuità produttiva alla rete vendita di Mercatone Uno". E' questo, assicura il senatore del Movimento 5 stelle, Marco Croatti, l'intendimento del Governo che a Roma continua ad occuparsi della crisi in cui è precipitato Mercatone uno.

Croatti segue passo passo l'evolversi dei tentativi di soccorso "su diversi fronti" e evidenzia come "la principale preoccupazione" sia "mettere subito sotto tutela i lavoratori, intervenendo su tutti gli attori al fine di velocizzare le procedure e garantire il sostentamento di tutte le famiglie coinvolte".

La road map prevede la retrocessione dell'azienda verso l'amministrazione straordinaria, passo fondamentale per garantire gli ammortizzatori e di aprire un bando per la ricerca di nuovi investitori. E il bando, appunto, va fatto in modo di "ricevere il maggior numero possibile di manifestazioni d'interesse, per rilanciare e garantire continuità produttiva alla rete vendita di Mercatone Uno". Dopodomani, invece si terrà il tavolo con i comitati dei creditori e dei fornitori: "Obiettivo è dare loro garanzie per il superamento delle difficoltà che stanno vivendo in conseguenza dei mancati pagamenti. La chiusura improvvisa dei cancelli della Mercatone Uno ha molto colpito il nostro territorio. Continuerò a seguire da vicino gli sviluppi, sperando di poter presto comunicare buone notizie alle tante famiglie preoccupate per il loro futuro", promette Croatti. (Mac/ Dire)