Mini-eclisse: transito di Mercurio sul disco solare, la diretta e gli appuntamenti in città

L’orario, qui in Italia, va circa dalle 13:35 al tramonto. Si tratta del transito di Mercurio sul disco solare, l'evento di oggi 11 novembre avviene in media 13 volte ogni secolo, sempre nei mesi di maggio o novembre, l’ultimo si è verificato il 9 maggio 2016 e per il prossimo occorrerà attendere 13 anni, come fa sapere Inaf.

Gli esperti raccomandano di non guardare il sole direttamente o, peggio, con strumenti privi degli appositi filtri solari certificati, per evitare gravi danni agli occhi.

A Bologna, gli astronomi dell’Osservatorio di astrofisica e scienza dello spazio dell’Inaf e del Dipartimento di fisica e astronomia dell’Università di Bologna, gli animatori della Sofos e gli astrofili dell’Associazione astrofili bolognesi organizzano un’osservazione guidata, dalle 13:30 alle 16:50, presso la sede dell’Inaf e dell’Università in via Gobetti 93/3. L’evento è gratuito, e verrà annullato in caso di maltempo. Maggiori informazioni sull’evento sono disponibili nella pagina Facebook dell’Osservatorio.

E' possibile seguire tutta la diretta sul canale YouTube del Telescopio nazionale Galileo.