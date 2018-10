Casalecchio, pestaggi alla Meridiana: nei guai 5 giovanissimi

Carabinieri ancora alle prese con i giovanissimi "bulli" che si aggirano nei pressi del centro Meridiana di Casalecchio. Dopo diversi mesi di indagini, hanno denunciato cinque giovanissimi, due 16enne, due 17enni e un 18enne per lesioni personali e percosse: si tratta di cittadini albanesi, uno residente in città e gli altri quattro ospitati nelle comunità per minori.

Tre dei cinque denunciati, a "rotazione", sono ritenuti responsabili delle aggressioni e dei pestaggi per mano , ai danni di un 15enne cittadino moldavo, avvenuto il 24 febbraio scorso, e a due ragazzi italiani, di 17 e 20 anni, avvenuta il 28 aprile nel vicino parco, quando il 20enne è stato spintonato, gettato a terra e colpito a calci, riuscendo poi a sfuggire lungo i binari della ferrovia, mentre il 17enne era corso a cercare aiuto.

Ad aprile, 11 minorenni erano stati denunciati perchè ritenuti responsabili di varie aggressioni e risse tra coetanei nelle aree verdi del centro Meridiana di Casalecchio. Sono partite le denunce per il gruppo di ragazzi che da tempo aveva eletto il circondario della zona residenziale a proprio territorio e punto di ritrovo.