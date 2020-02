VIDEO| Merola "Alla ex caserma Sani, cittadella della solidarietà"

Il sindaco Virginio Merola ha firmato questa mattina al Palazzo D'Accursio il protocollo tra Comune e Cassa Depositi e Prestiti - Cdp, la società per azioni che ha come principale azionista il Ministero dell'economia e delle finanze.

Tra gli obiettivi contenuti nell'accordo, la riqualificazione delle tre caserme cittadine​ da tempo dismesse, la Sani di via Ferrarese, la Masini di via Orfeo e la Mazzoni di via delle Armi e sulla realizzazione della tramvia.