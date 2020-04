Meteo della settimana: arrivano i temporali, previsioni del tempo all'insegna dell'instabilità

Quella che ci attende è una settimana instabile caratterizzata da rovesci e temporali. Come riportato da Centro Meteo Emilia Romagna sul proprio sito, www.centrometeoemiliaromagna.com saranno difatti possibili rovesci e temporali, specialmente in orario pomeridiano ed in particolar modo tra Martedì 28, Mercoledì 29 e Giovedì 30 Aprile.

I fenomeni risulteranno più consistenti sul crinale appenninico e sulle aree centro-orientali della regione: qui la convergenza tra la ventilazione di caduta dall’Appennino e quella da Est/Sud-Est in arrivo dal mare, potrà favorire lo sviluppo di temporali localmente intensi. Fenomeni più sporadici sulle aree occidentali.

Osservando gli ultimi aggiornamenti, appare probabile la permanenza di instabilità anche nella giornata di Giovedì 30 Aprile, maggiormente spiccata nelle ore pomeridiane. Da Venerdì 1 Maggio invece, assisteremo al rinforzo dell’alta pressione che andrà a garantire un miglioramento del tempo su tutto il nostro territorio.

Previsioni a cura di.centrometeoemiliaromagna