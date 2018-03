Strattonata e derubata mentre torna dal Cosmoprof, ladro fugge con 15mila euro

Stava ritornando all'albergo dopo una giornata di lavoro al Cosmoprof, quando è stata strattonata e derubata della borsa. Brutti momenti ieri sera per una cittadina polacca di 55 anni, standista presso la fiera della cosmetica, aggredita e derubata nei pressi di un hotel di via Michelino.



Dalla ricostruzione fornita alla Polizia risulta che un uomo dal volto travisato avrebbe avvicinato la 55enne con discrezione, per poi avventarsi sulla borsa stessa. Inutili i tentativi di resistenza, la donna ha dovuto cedere il bagaglio con dentro ben 15mila euro in contanti, frutto delle vendite della giornata assieme ovviamente a documenti carte di credito.



Un episodio simile era avvenuto la settimana scorsa a Casalecchio, quando una standista della fiera di minerali era stata derubata mentre caricava le sue attrezzature nella sua auto. Anche in quella occasione il bottino è fruttato una decina di migliaia di euro.