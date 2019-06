Migranti, chiusura hub via Mattei: Caritas e parrocchie accolgono 23 persone

"La Caritas diocesana ha individuato 23 persone con percorsi di integrazione in atto sul territorio per i quali in accordo e in collaborazione con la Prefettura di Bologna si è cercata una soluzione alternativa al trasferimento in Sicilia, al fine di portare a compimento i progetti di integrazione in essere".

In una nota la Curia bolognese rende note le proprie azioni, dopo la chiusura dell'hub di via Mattei: "La Diocesi di Bologna, per mezzo della Caritas, in collaborazione con DoMani, società cooperativa sociale, e attraverso il lavoro della Prefettura, si è premurata di trovare una soluzione immediata al fine di raggiungere l’obbiettivo sopracitato".

I 23 migranti sono stati accolti, in un primo tempo, all’Eremo di Ronzano negli spazi messi a disposizione da DoMani e dalla Provincia di Romagna dell’Ordine dei Servi di Maria. Successivamente, riferisce la Curia, sono stati accolti anche nelle parrocchie del territorio bolognese che si sono rese disponibili a un’accoglienza temporanea.

"Allo stato attuale la diocesi di Bologna, insieme a DoMani e Prefettura, sta studiando una soluzione tecnica per consentire alle

23 persone di mantenere la possibilità di rimanere all’interno del circuito dell’accoglienza e di farlo sul territorio bolognese. “La volontà è quella – spiega don Matteo Prosperini, direttore della Caritas diocesana - di non disperdere l’importante lavoro realizzato in questi mesi, volto a garantire futuro e a mettere le premesse per una dignitosa accoglienza. Uscendo da

una logica emergenziale vogliamo promuovere sempre più la costruzione di itinerari di inserimento e di formazione”.