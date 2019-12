Migranti, in Piazza tutti i nomi dei 37.560 morti in mare e nei lager

Ad alta voce i nomi dei 37.560 migranti morti nel Mediterraneo, nei lager libici o sulle rotte balcaniche nel tentativo di raggiunge l’Europa, per meditare “che questo è”. L'appuntamento è per domenica 22 dicembre: una rete di associazioni e ong hanno organizzato un momento simbolico di riflessione, prendendo spunto dalle parole di Primo Levi, autore di ‘Se questo è un uomo’, libro-strumento per non perdere la memoria sui fatti dell’Olocausto durante la Seconda guerra mondiale.

“Sacrosanto commemorare l’Olocausto ma, come ha detto un altro sopravvissuto, Piero Terracina, non possiamo ignorare la strage che avviene adesso, poco lontano da noi”, scrivono gli organizzatori sulla locandina dell’evento, atteso dalle 10 in poi in piazza Maggiore. La scelta del giorno non è casuale: domenica ricorre Santa Francesca Cabrini, patrona dei migranti e soccorritrice di chi, dopo una lunga traversata, arrivava negli Stati Uniti in cerca di lavoro. In ogni caso, gli organizzatori ci tengono a sottolineare che la data è puramente simbolica e che tutti, credenti o meno, possono partecipare alla lettura della ‘list of deaths‘.