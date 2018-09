Migranti, il prefetto Impresa: 'Nei miei confronti vera e propria schifezza'

Una "schifezza", nei suoi confronti. Così il prefetto di Bologna, Patrizia Impresa, sulla diffusione delle intercettazioni che la riguardano nell'ambito dell'inchiesta sulla gestione dei centri migranti in Veneto (inchiesta nella quale l'ex prefetto di Padova non risulta peraltro indagata).

"Ho già dato le spiegazioni opportune", dice Impresa, interpellata oggi a Bologna a margine di una cerimonia sul caso padovano. "Credo che nei miei confronti sia stata fatta una vera e propria schifezza, ma come potete constatare con me questo non è un reato. Non ho altro da aggiungere", taglia corto l'attuale prefetto di Bologna. (Bil/ Dire)