Leucemia, l'appello di Mihajlovic: "Donate il midollo osseo"

L'appello di Sinisa Mihajlovic corre nel pre-partita dell Dall'Ara, dove prima del match, vinto poi dai Rossoblu, assieme all'Ail - Associazione Italiana per la lotta alla leucemia, l'allenatore del Bologna si rivolge al pubblico.

La richiesta è di donare midollo osseo. "La ricerca ha fatto tanti passi avanti -si spiega il mister- e grazie a questo una brutta malattia come quella con cui combatto è diventata curabile. Per prima cosa voglio dire una cosa: la prevenzione è fondamentale, tenetevi controllati perché è fondamentale".

Mihajlovic poi incalza: "In Italia non si dona abbastanza. Siamo indietro rispetto a paesi come quelli del nord, gli Stati Uniti e la Germania. Il trapianto di midollo salva vite, quindi donate: io purtroppo non posso più. E chiedo a tutti di schierarvi dalla parte della ricerca: donate".