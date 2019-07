Treni pendolari, i nuovi convogli debuttano sulla Bologna-Milano

Nuova veste per il trasporto regionale. Da oggi lunedì 1 luglio 2019 sono in circolazione alcuni dei nuovi treni, promessi nell'ottobre 2017 e pronti a sostituire i vecchi convogli del traffico pendolare. Si tratta in particolare dei Regionali 2290 e 2282 (con partenza da Bologna rispettivamente alle 5.28 e alle 13.50 e arrivo a Milano alle 7.55 e alle 16.47), e i regionali 2275 e 2283 (con partenza da Milano rispettivamente alle 9.20 e alle 17.20 e arrivo a Bologna alle 12.10 e 20.10), a cui si aggiungeranno i Regionali 2274 (con partenza da Bologna alle 5.50 e arrivo a Milano alle 8.50) e 2277 (con partenza da Milano alle 11.20 e arrivo a Bologna alle 14.10). Fra le stazioni servite anche Modena, Reggio Emilia, Parma, Fidenza, Fiorenzuola, Piacenza, Lodi, Milano Rogoredo e Milano Lambrate.

Il treno Rock è già in servizio anche fra Rimini e Bologna dove, dal mese scorso, effettua la corsa delle 6.56 con arrivo alle 8.33 nel capoluogo emiliano e cui si aggiunge, da oggi, una nuova corsa fra Bologna – Ravenna e Rimini, con partenza alle 19.06.

Gradualmente i treni Rock e i treni Pop di ultima generazione sostituiranno i treni regionali precedenti, facilitando gli spostamenti dei pendolari con maggiore comfort e più alti standard di puntualità. Il rinnovo completo della flotta in Emilia-Romagna, con il 100% di treni nuovi (Rock, Pop ed ETR 350), è previsto entro inizio 2020.