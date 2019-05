'Miliardario': la fortuna bacia San Lazzaro, vinti 500 mila euro

Una vincita da 500 mila euro con il biglietto “Il Miliardario” acquistato nel “Café de la Vie” in Via Repubblica 20/22 a San Lazzaro di Savena.

“E’ la prima volta che viene realizzata una vincita di tale portata nel nostro locale. Non conosco l’identità del vincitore, ma so che se fossi al suo posto partirei immediatamente per una lunga vacanza; sicuramente investirei una parte dei soldi e metterei da parte una bella somma per il futuro dei miei figli“, ha dichiarato il Sig. Carmine Vuolo titolare del “Café de la Vie”.

Dall’inizio dell’anno il Gratta e Vinci ha distribuito in Emilia Romagna premi per oltre 220 milioni di euro, mentre in tutta Italia ha distribuito complessivamente premi per oltre 2 miliardi e 790 milioni di euro.