Mille Miglia 2019: le vetture sfilano in centro, bus deviati e fermate soppresse

Le vetture d'epoca che hanno partecipato alla 1000 Miglia arrivano oggi 17 maggio in città. Una volta entrate a Bologna da Porta Santo Stefano, le auto sosteranno in piazza Maggiore e gli equipaggi saranno ospitati a Palazzo Re Enzo. A Bologna è poi previsto il tradizionale controllo orario e il passaggio di tutte le vetture dalla pedana che sarà allestita in via Indipendenza.

Passaggio dalle ore 18,00 alle ore 20.45 del 17 maggio 2019: Rotonda Verenin, Viale Roma, via Degli Ortolani, via Degli Orti, via Dagnini, via Mezzofanti, viale Oriani, via Dante, viale Carducci,viale Ercolani, viale Filopanti, viale Berti Pichat, viale Masini, viale Pietramellara, viale Silvani, via Saffi, viale Pertini, via Togliatti, via Marco Emilio Lepido. Dalle ore 20,45 alle ore 24,00 del 17 maggio 2019: Rotonda Verenin, Viale Roma, via Degli Ortolani, via Degli Orti, via Dagnini, via Mezzofanti, viale Oriani, via Dante, via Santo Stefano (accesso telecontrollato), via Farini, Piazza Galvani, Via Archiginnasio (accesso telecontrollato), Piazza Maggiore, Piazza Re Enzo, via Rizzoli, via Indipendenza (accesso telecontrollato), Piazza XX Settembre, via Matteotti, via Della Quercia, via Franceschini, via Creti, via Stalingrado, viale Aldo Moro, via Della Fiera, viale Europa

Deviazioni bus e fermate soppresse

- Linee 11, 20, 27 e F - CHIUSURA DI VIA INDIPENDENZA

- Linea 29, 29S, A e C - CHIUSURA DI VIA DELL’ARCHIGINNASIO

Dalle ore 21 alle 24 i bus delle Linee in oggetto dovranno effettuare le seguenti deviazioni di percorso:

Linea 11: direzione Bertalia/rotonda Giardini: … piazza Malpighi, via Marconi, via dei Mille, via Indipendenza…

FERMATE SOPPRESSE: U. Bassi 6/d (cod. 602), San Pietro (cod. 401), VIII Agosto (cod. 405)

FERMATE PROVVISORIE: Marconi fr.22 (cod. 455), Piazza dei Martiri (cod. 459), Mille (cod. 463)

direzione Corelli/Ponticella: …piazza XX Settembre, via dei Mille, via Marconi, via U. Bassi, via Rizzoli…

FERMATE SOPPRESSE: VIII Agosto (cod. 404), Indipendenza (cod. 402)

FERMATE PROVVISORIE: Indipendenza Mille (cod. 397), Mille (cod. 466), Piazza dei Martiri (cod. 462), via Marconi (cod.452)

Linea 20: direzione Pilastro: … piazza Malpighi, via Marconi, via dei Mille, via Irnerio …

FERMATE SOPPRESSE: U. Bassi 6/d (cod.602), San Pietro (cod.401), VIII Agosto (cod.405)

FERMATE PROVVISORIE: Marconi fr.22 (cod. 455), Piazza dei Martiri (cod. 459), Mille (cod. 463)

direzione Casalecchio: …piazza XX Settembre, via dei Mille, via Marconi, via U. Bassi, via Rizzoli…

FERMATE SOPPRESSE: VIII Agosto (cod. 404), S. Pietro (cod. 400)

FERMATE PROVVISORIE: Mille (cod. 466), Piazza dei Martiri (cod. 462), via Marconi (cod.452)

Linea 27: direzione Byron: … via Rizzoli, via U. Bassi, via Marconi, via dei Mille, via Indipendenza…

FERMATE SOPPRESSE: Indipendenza (cod. 403), VIII Agosto (cod.405)

FERMATE PROVVISORIE: U. Bassi21/I (cod. 601), Marconi fr.22 (cod. 455), Piazza dei Martiri (cod. 459), Mille (cod. 463)

direzione piazzale Atleti Azzurri/Genova: …piazza XX Settembre, via dei Mille, via Marconi, via U. Bassi, via Rizzoli…

FERMATE SOPPRESSE: VIII Agosto (cod.404), Indipendenza (cod.402)

FERMATE PROVVISORIE: Indipendenza Mille (cod. 397), Mille (cod. 466), p dei Martiri (cod. 462), via Marconi (cod.452), U. Bassi 6/d (cod.602)

Linea F: direzione Stazione FS: …piazza XX Settembre, via dei Mille, via Marconi, via U. Bassi, via Rizzoli…

FERMATA SOPPRESSA: Indipendenza (cod. 402)

FERMATE PROVVISORIE: U. Bassi 6/d (cod.602)

direzione Fico: Regolare.

Chiusa via Archigginnasio, pertanto dalle ore 20.30 a termine del servizio alcuni bus dovranno effettuare le seguenti deviazioni di percorso:

Linea 29: direzione Roncrio: … via Ugo Bassi , via Rizzoli, via Castiglione, via Farini …

FERMATE SOPPRESSE: “piazza Maggiore” e “piazza Galvani”

FERMATA PROVVISORIA: “Rizzoli” cod.105

direzione PK Tanari: … via D’Azeglio, via Dè Carbonesi, via Barberia, piazza Malpighi, via Marconi…

FERMATE SOPPRESSE: “piazza Galvani”, “piazza Maggiore” e “Ugo Bassi”.

FERMATE PROVVISORIE: “Carbonesi” cod.852 e “piazza Malpighi” cod.704

#Linea29S

direzione Roncrio: … via Ugo Bassi , via Rizzoli, via Castiglione, via Farini, piazza Cavour …

FERMATE SOPPRESSE: “piazza Maggiore” e “piazza Galvani”

FERMATA PROVVISORIA: “Rizzoli” cod.105

direzione Noce: … piazza Cavour, via Farini, via Dè Carbonesi, via Barberia, piazza Malpighi, via Marconi …

FERMATE SOPPRESSE: “piazza Galvani”, “piazza Maggiore” e “Ugo Bassi”.

FERMATE PROVVISORIE: “Carbonesi” cod.852 e “piazza Malpighi” cod.704

Linea A: direzione Poliambulatorio: … via Rizzoli, via Castiglione, via Farini, piazza Cavour ..

FERMATE SOPPRESSE: “piazza Maggiore” e “piazza Galvani”

FERMATA PROVVISORIA: “Rizzoli” cod.105

direzione Liber Paradisus: … via Farini, via Dè Carbonesi, via Barberia, piazza Malpighi, via Ugo Bassi, via Indipendenza …

FERMATE SOPPRESSE: “piazza Galvani” e “piazza Maggiore”

FERMATE PROVVISORIE: “Farini” cod.753, “piazza Malpighi” cod.702 e “Ugo Bassi” cod.602

Linea C: direzione PK Tanari: … via Farini, via Dè Carbonesi, via Barberia, piazza Malpighi, via Ugo Bassi, via Indipendenza …

FERMATE SOPPRESSE: “piazza Galvani” e “piazza Maggiore”

FERMATE PROVVISORIE: “Farini” cod.753, “piazza Malpighi” cod.702 e “Ugo Bassi” cod.602

direzione Cestello: regolare