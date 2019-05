Mille Miglia a Bologna, alle 21 le auto d’epoca tagliano il traguardo

Bologna è la città di arrivo della terza tappa della "Mille Miglia", edizione 2019: alle 21 le auto d’epoca taglieranno il traguardo.

Gli equipaggi dopo Vinci, Montecatini, Pistoia, Firenze stanno attraversando il Passo della Futa e della Raticosa prima di approdare in serata nel capoluogo emiliano.

Una volta entrate a Bologna da Porta Santo Stefano, le auto sosteranno in piazza Maggiore e gli equipaggi saranno ospitati a Palazzo Re Enzo. A Bologna è poi previsto il tradizionale controllo orario e il passaggio di tutte le vetture dalla pedana che sarà allestita in via Indipendenza.

Ripartiranno domattina alle 7 alla volta della quarta e ultima tappa di questa trentasettesima rievocazione storica.