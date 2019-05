Al via della 1000 Miglia 2019 ci sono 430 vetture storiche tra Alfa, Mercedes e Zagato. In questa edizione la casa automobilistica più rappresentata è Alfa Romeo con 44 vetture, a seguire Jaguar con 35, Fiat con 33 e Mercedes-Benz e Lancia con 29. La nazione maggiormente rappresentata continua a essere l’Italia con 303 equipaggi partenti (il 34 per cento dei partecipanti ammessi).