Cittadinanza onorario a Mimmo Lucano: ok del consiglio comunale

"Oggi il Consiglio comunale di Bologna ha approvato la mia proposta di conferire la cittadinanza onoraria della città di Bologna a Mimmo Lucano, sindaco di Riace". L'annuncio sui social dal consigliere comunale PD Francesco Errani.

Lucano è stato arrestato (ai domiciliari) il 2 ottobre per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina e affidamento fraudolento diretto del servizio di raccolta dei rifiuti a due cooperative. Il 17 ottobre, libero dagli arresti, ha dovuto lasciare il paese simbolo dell'accoglieza a migranti e rifugiati, a causa di un divieto di dimora deciso dal Tribunale del Riesame di Reggio Calabria.

Per Errani, Mimmo Lucano "e simbolo di un’esperienza che ha dimostrato come le migrazioni possano essere una risorsa per il rilancio e la rinascita delle comunità locali. Possiamo trasformare la solidarietà in qualcosa di concreto, con un gesto civile di grande importanza. Non solo Riace, anche Bologna è una città solidale che resiste".