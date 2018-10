"Ti picchio e ti sparo in testa", poi sputi e insulti a una donna: nei guai pluripregiudicato

Erano circa le 14 di ieri, quando una 46enne, dopo essersi imbattuta in un uomo in viale Silvani, è stata più volte minacciata: "Ti picchio e ti sparo in testa" per poi darle della "p.......na".

Una passante è intervenuta per darle conforto, mentre altri le hanno indicato dove si era diretto, mentre la vittima chiamava la Polizia.

Gli agenti lo hanno rintracciato poco dopo: si tratta di un 34enne italiano, originario della provincia di Siena, denunciato per minacce gravi. A suo carico diversi precedenti già dal 2006 per condanne per furto, estorsione, resistenza, invasione di terreni ed edifici e lesioni. E' stato accompagnato all'ospedale Maggiore per accertamenti e con il suo consenso è stato ricoverato all'istituto psichiatrico Ottonello.