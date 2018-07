Odio sul web: nuove minacce all'avvocata Lgbt La Torre

Nuove minacce sono state vergate nero su bianco via web all'avvocata Cathy La Torre. Il profilo -anonimo- autore del gesto è il medesimo che due settimane fa, aveva esplicitamente minacciato di morte la ex consigliera comunale e attivista per i diritti Lgbt. Gli epiteti rivolti a La Torre questa vota sono su base religiosa. La Torre ha già denunciato quanto accaduto nel primo episodio e la Polizia postale è al lavoro per risalire all'identità del soggetto responsabile.