Favorevole alla moschea, minacce all'arcivescovo Zuppi

L'arcivescovo Mateo Maria Zuppi minacciato, per le sue posizioni favorevoli alla costruzione di una moschea a Bologna. E' quanto ha riferito il diretto interessato, intervistato da Radio plus, una emittente condotta dagli studenti della rete Camplus.

A una domanda sull'odio sul web e sul fenomeno degl haters Zuppi ha risposto raccontando delle minacce, arrivate a lui in maniera anonima nei giorni del suo insediamento, nell'ottobre 2015.

"Una delle prime cose che mi chiesero arrivato a Bologna -racconta l'Arcivescovo- era se io avessi dei problemi sulla moschea. Intuii che c'era qualcosa e dissi: 'io non conosco il pregresso di Bologna ma vengo da una città dove la moschea c'è da quasi 50 anni, dove è il problema? In moltissime città europee c'è la moschea come altri luoghi di culto'. Non l'avessi mai detto. E' cominciato un can can, 'il vescovo vuole la Moschea...' e mi sono arrivate una marea di lettere anonime non molto gradevoli però', che devo dire, non me la prendo più di tanto".

Solidarietà è arrivata dal consigliere comunale in quota Lega Umberto Bosco, che però puntualizza: "Sull'Islam il Vescovo paga il prezzo di una certa ingenuità che ha contribuito allo sdoganamento dell'ideologia islamica, a mio avviso assai più pericolosa e intollerante di quella che muove gli haters che lo attaccano sul web".