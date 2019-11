Minaccia con un coltello i Carabinieri e poi si ferisce: in casa della cocaina

Armato di coltello ha minacciato i Carabinieri che lo avevano perquisito scagliandosi prima su di loro e poi contro se stesso. E' successo ieri pomeriggio a seguito del ritrovamento, nell'abitazione di questo tunisino classe '77 sposato con una donna italiana, di un quantitativo di droga pari a una decina di grammi di cocaina.

All'improvviso l'uomo ha sfoderato un coltello e ha iniziato minacciando i Carabinieri per poi scagliarsi contro di loro e provocando atti di autolesionismo, ferendosi infine a una gamba con la sua stessa lama (15 giorni di prognosi). I militari sono stati costretti a bloccarlo con luso della pistola ad impulsi Taser. Ammanettato è stato arrestato ed è in attesa di processo per direttissima.