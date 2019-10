Minacce gravi contro l'ex ragazza, lei chiama la polizia

Ieri pomeriggio la polizia ha denunciato un 32enne per minaccia aggravata. A chiamare il 113 la sua ex compagna, una ragazza 22enne, che dopo le 17 si trovata in via Zampieri con l'uomo, originario di Foggia. Impaurita, ha raccontato agli agenti di aver ricevuto pesanti minacce, anche di morte, e che lui aveva con sé una pistola.

Così i poliziotti, giunti sul posto, dopo aver tranquillizzato e portato via la ragazza, hanno perquisito l’uomo che prima dell'arrivo della volante si era allontanato, ma non hanno trovato nessuna arma. Né addosso né nel suo appartamento. In base a quanto si apprende, sembrerebbe che i due, dopo una lunga relazione finita qualche tempo fa, ogni tanto continuassero a incontrarsi.