Minerbio: crolla il tetto di una palazzina, strada chiusa

Momenti di paura nel primo pomeriggio di ieri a Minerbio, dove ha ceduto il tetto di un'abitazione lungo via Mora. Immediatamente è scattato l'allarme e i vigili del fuoco sono intervenuti per un grave problema strutturale alla struttura, a ridosso dell'incrocio con via Savena inferiore,

Il crollo del tetto è avvenuto in una zona che funge da collegamento diretto dalle provinciali vicine agli zuccherifici della zona, e il traffico pesante è abbastanza intenso. A causa dei detriti e delle condizioni precarie di stabilità della casa, parte di via Mora è stata così transennata con la notevole riduzione dello spazio della carreggiata.

I Vigili del Fuoco di Bologna sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Budrio per mettere in sicurezza l'area, e per eseguire le valutazioni sulle condizioni della struttura, in particolare quelle del tetto.

Il Sindaco di Minerbio ha poi effettuato personalmente un sopralluogo accompagnato dallo staff dell’Ufficio tecnico comunale. Da quanto si apprende sembra che si renderà necessaria la chiusura parziale della via Mora nel tratto interessato dal dissesto che, essendo nei pressi dello svincolo con via Savena inferiore, renderà problematica la circolazione dei camion di ritorno dagli zuccherifici. Sul posto anche la Polizia Locale.