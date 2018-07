Minerbio, incendio in azienda: cerca di spegnere rogo, operaio intossicato

Un incendio si è sviluppato questa mattina , poco dopo le 11.30, in una ditta di Minerbio, in via Manzoni. Il rogo sarebbe partito accidentalmente da un cumulo di materiale accatastato su un pallet fuori da un capannone dell’azienda che trasporta ferro e rottami, e un operaio, sembra nel tentativo di domare le prime fiamme, è rimasto lievemente intossicato.

Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta una squadra dei vigili del fuoco, un’ambulanza e i carabinieri della locale stazione. Il pronto intervento dei pompieri ha evitato il peggio: il fuoco è stato spento poco dopo il loro arrivo e immediata assistenza è stata prestata all’uomo che aveva respirato del fumo.

Accertamenti, mirati alla ricostruzione di quanto accaduto , sono ancora in corso da parte delle autorità competenti.