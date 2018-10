Incendio allo stadio di Minerbio: esplode una bombola GPL

Si era da poco conclusa la partita di calcio tra Granamica e Alfonsine, quando alle 16.30 circa al campo di calcio di Minerbio, in Via Don Camillo Zamboni, si è sviluppato un incendio.

Sul posto sono intervenuti nove Vigili del Fuoco del Comando di Bologna. Il rogo, per cause da accertare, ha interessato alcuni materiali all’esterno in prossimità della tribuna, dove era appoggiate anche alcune bombole di GPL, vuote ma con il rubinetto chiuso.

Infatti è seguito uno scoppio con proiezione di frammenti fino a decine di metri di distanza. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso ad estinguere le fiamme impedendo lo scoppio di altre bombole, investite anch’esse dal calore prodotto dall’incendio e successivamente messe in sicurezza. Sono in corso le verifiche per eventuali danni alle strutture prossime all’incendio.

