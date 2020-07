Spari in piazza e droga vicino l'ambulatorio, scattano arresto e denuncia

Si sarebbe messo a sparare a una bottiglia in piazza a Minerbio. Per questo un 44enne cittadino italiano, occupato come operaio, è stato denunciato dai carabinieri della locale stazione per porto abusivo di armi e getto pericoloso di cose.

Testimoni hanno raccontato come il 44enne abbia iniziato a fare il tiro al bersaglio con un'arma, poi rivelatasi una pistola ad aria compressa caricata a pallini di piombo. Raggiunto in una via limitrofa il soggetto è stato identificato, perquisito e infine deferito.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Monterenzio invece un 22enne, cittadino italiano residente a Bologna è stato arrestato perché trovato in possesso in tutto di circa 180 grammi di marijuana. il controllo è scattato quando i militari hanno notato il giovane sedere in una delle panchine di un parco adiacente all'ambulatorio. Insospettiti dall'atteggiamento del giovane, i militari hanno proceduto a un controllo. In una delle finestre dell'ambulatorio era stato nascosto un panetto di circa 100 grammi. A casa del giovane, i carabinieri hanno rinvenuto altri 80 grammi. Sulla base anche dei precedenti specifici del ragazzo, i militari hanno quindi proceduto all'arresto.