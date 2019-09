Minerbio, 47enne investito e ucciso da un camion. La dinamica non convince

Inizialmente sembrava un incidente mortale, ma dietro l'investimento avvenuto questa mattina alle 10.30, in via Mora, nella frazione di Tintoria di Minerbio, potrebbe esserci ‘altro’.

Dalle prime informazioni, N.R, autotrasportatore 47enne di origini marocchine, potrebbe essere stato travolto da un camion, guidato da un italiano, dopo una lite scoppiata in strada. Le dinamiche sono in corso di accertamento da parte dei Carabinieri. Se la ricostruzione venisse confermata, per il camionista si profilerebbe l'accusa di omicidio.

Da quanto si apprende, la vittima lavorava per una ditta che fornisce barbabietole a uno zuccherificio, così come l’uomo alla guida del camion. Ci sarebbe anche un testimone, le cui dichiarazioni sono al vaglio dei militari, che si trovano ancora sul luogo della tragedia. Sul posto anche la scientifica.

