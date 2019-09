Omicidio a Minerbio, ucciso dopo una lite in strada: la tragica fine di Rachid Nfir

Investito dopo un litigio. Sarebbe questa la causa della tragica fine di Rachid Nfir, autotrasportatore marocchino di 47 anni, padre di tre figli, residente in Calabria.

E' stato investito ieri mattina nel parcheggio dello zuccherificio di Minerbio, in zona Tintoria, da un camion guidato da un collega, Rocco Giulio Capria, 51enne calabrese, che in serata è stato accusato di omicidio volontario. A chiamare il 118 sarebbe stato lo stesso Capria e ha riferito che si era trattato di un incidente, ma probabilmente non aveva fatto i conti con alcuni testimoni presenti sul piazzale che poi sono stati ascoltati da Carabinieri e magistrato.

Alla base del litigio ci sarebbero diverbi nati in strada per alcune manovre e precedenze, quindi i cosiddetti "futili motivi". Capria avrebbe raccontato agli inquirenti che la vittima avrebbe cercato di aggredirlo e che per sfuggirgli lo aveva investito, ma evidentemente la versione non ha convinto, tanto da far scattare l'arresto con l'accusa di omicidio volontario, chiesto e ottenuto dal pubblico ministero di turno Mariangela Farneti. Le indagini dei Carabinieri continueranno anche nei prossimi giorni.