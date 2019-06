Minerbio, malore nella piscina del b&b: donna muore in ambulanza

E' morta probailmente per cause naturali, di J.A.I., cittadina polacca di 55 anni, residente a Bologna. Ieri, due pattuglie dei Carabinieridi Molinella sono intervenute in un Bed and Breakfast di Minerbio per accertamenti in merito al decesso della donna che si era sentita male in piscina.

La 55enne sarebbe deceduta durante il trasporto in ospedale da parte dei sanitari del 118 che l’avevano soccorsa a seguito di un malore sopraggiunto nel pomeriggio.