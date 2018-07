Incidente a Minerbio, auto sbanda e carambola nel canale: illesi i passeggeri

E' fortunato il bilancio dell'incidente che ieri sera ha tenuto la SS 64 chiusa per alcune ore, tra le frazioni di Lovoleto e Ca' de Fabbri. Entrambi i passeggeri di una Peugeot sono usciti illesi dopo che la loro auto, secondo quanto ricostruito dai Carabinieri, è uscita di strada in un lungo tratto rettilineo.

Il veicolo che traposrtava i due, 30enni stranieri, ha fatto un volo di qualche decina di metri per poi andare a finire sul greto di un canale adiacente alla strada. Entrambi gli occupanti sono poi riusciti a uscire incolumi, anche se in stato di choc. Arrivati i soccorsi, Ambulanza, Carabinieri e Vigili del fuoco, la strada è stata chiusa per permettere la rimozione dell'auto in rottami, operazione conclusa qualche ora dopo.