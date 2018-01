VIDEO| Scuola, Ministro Fedeli in città: contestazioni in Piazza Re Enzo

I sindacati Sgb e Cobas insieme a quelle del movimento Potere al popolo, si sono dati appuntamento tra per lanciare slogan in difesa della scuola pubblica e contro il Governo

Contestatori oggi pomeriggio in centro a Bologna. Il ministro dell'Istruzione, Valeria Fedeli, a Palazzo Re Enzo per "Futura" sulla scuola digitale. I sindacati Sgb e Cobas insieme a quelle del movimento Potere al popolo, si sono dati appuntamento tra per lanciare slogan in difesa della scuola pubblica e contro il Governo.

"Non ne possiamo più della Fedeli e della Buona Scuola. Mancano di rispetto anche a Lucio Dalla, usando il titolo di una sua canzone". Imponente schieramento delle Forze dell'ordine.