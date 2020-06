Hub nazionale di terapia intensiva del Maggiore, arriva in visita il ministro Speranza

Alle 10.30 all'Ospedale Maggiore di Bologna per poi proseguire alle 12.30 all'Ospedale di Baggiovara (Mo) e alle 14.30 al Maggiore di Parma. E poi Piacenza, a partire alle 16.30 dalla visita all'Ospedale, al Pronto soccorso, e dall'incontro con il personale sanitario.

Il ministro della salute Roberto Speranza, accompagnato dall'assessore regionale alle Politiche per la salute, Raffaele Donini, dal presidente della Regione Stefano Bonaccini e dal sindaco Virginio Merola visiterà il 5 giugno a Bologna l’Hub nazionale e regionale per la Terapia intensiva all'ospedale Maggiore. In Emilia-Romagna sono 6 le strutture, messe a disposizione dei pazienti, Covid e non, di tutto il Paese, e realizzate grazie al progetto della Regione e del ministero della Salute con un investimento complessivo di 26 milioni di euro.

Il ministro Speranza, il presidente Bonaccini e l’assessore Donini, accompagnati dagli altri sindaci, Gian Carlo Muzzarelli, Federico Pizzarotti e Patrizia Barbieri e dai direttori delle Aziende ospedaliero universitarie, dedicheranno quindi un’intera giornata alla visita degli Hub del territorio.

La giornata si concluderà a Piacenza, la più colpita dall'emergenza, con una serie di appuntamenti istituzionali che prenderanno il via alle 16.30 all’Ospedale - per la visita del Pronto Soccorso e l’incontro con il personale sanitario maggiormente impegnato durante l’emergenza - per poi proseguire in Comune.

