Contestazioni a Minniti, ferisce un Carabiniere: 25enne identificato e denunciato

E' stato identificato e denunciato per resistenza a pubblico ufficiale un 25enne perugino, residente a Bologna, che lo scorso 27 novembre ha partecipato alle contestazioni a Marco Minniti che prsentava un suo libro alla Feltrinelli di piazza di Porta Ravegnana.

Durante i tafferugli con le forze dell'ordine, aveva reagito colpendo a calci e spintoni un Carabiniere che aveva riportato 15 giorni di prognosi per traumi a una gamba.

Gli antagonisti, in un gruppo non numeroso, erano arrivati con uno striscione in via de' Giudei a pochi passi dai cordoni di Polizia e Carabinieri in tenuta antisommossa, che presidiavano gli ingressi. "Minniti via da Bologna" e "Quel libro lo strapperemo", urlavano i manifestanti.