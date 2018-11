C'è Minniti alla Feltrinelli, tensione all'ingresso: collettivo Hobo fermato dalla Polizia | VIDEO

Libreria Feltrinelli blindata, sotto le Due torri di Bologna, per la contestazione del collettivo Hobo nei confronti dell'ex ministro Marco Minniti (che all'interno sta presentando il suo libro).

Gli antagonisti, in un gruppo non numeroso, sono fermi con lo striscione in via de' Giudei a pochi passi dai cordoni di Polizia e Carabinieri in tenuta antisommossa, che presidiano gli ingressi. "Minniti via da Bologna" e "Quel libro lo strapperemo", urlano i manifestanti.

Poco dopo i collettivi si sono spostati in direzione di via Zamboni nel cuore della zona universitaria, "visto l'ingente spiegamento di Polizia, ci spostiamo a fare iniziative di comunicazione in città", hanno detto. Dal megafono i manifestanti raccontano anche di aver subito "manganellate" dagli agenti che lui hanno affrontati. (Pam / Dire)