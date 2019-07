Inchiesta bimbi in affido, ispettori al tribunale dei minori di Bologna

Gli ispettori del ministero della Giustizia sono dalla mattinata di oggi nel Tribunale dei Minori di Bologna e più tardi saranno in Procura a Reggio Emilia. Lo annuncia lo stesso Guardasigilli, Alfonso Bonafede, rispondendo ad un'interrogazione della deputata reggiana di Forza Italia Benedetta Fiorini sulla vicenda degli affidi illeciti di minorenni, attraverso i servizi sociali, nei Comuni della val d'Enza.

Bonafede commenta le prime risultanze investigative emerse che prospettano, se confermate, l'esistenza di una "inquietante rete criminosa ordita in danno a malcapitati minorenni, sottoposti a veri e propri trattamenti coattivi, facendo finanche ricorso a dispositivi ad impulsi elettromagnetici".

Tuttavia, prosegue il ministro, "le questioni sollevate investono solo in parte lo spettro delle competenze del ministero. In concreto i magistrati ricevono periodicamente relazioni sulla situazione dei minori dati in affidamento. Le competenze del ministero sono quelle di verificare che i magistrati facciano il loro lavoro come si deve e a questo proposito da questa mattina gli ispettori del mio ministero si sono recati presso il tribunale dei minorenni di Bologna e la Procura di Reggio Emilia per verificare la correttezza dell'operato giudiziario in sede di affidamento dei minori".

Quello "che possiamo fare- aggiunge Bonafede- e che stiamo già ipotizzando è di incrociare tutti i dati che arrivano dai diversi uffici giudiziari per verificare in maniera più stringente l'andamento delle situazione degli affidi di minori nei territori e individuare prima e meglio le criticità".

Nella discussione interviene anche il deputato e coordinatore emiliano-romagnolo di Forza Italia Galeazzo Bignami, sottolineando: "Nella vicenda ci sono ragioni economiche ma anche ideologiche. Non e' un caso che i fatti siano avvenuti in un territorio che da 75 anni non conosce alternanza e dove c'era già stata l'inchiesta 'Veleno' che aveva dimostrato i limiti dei servizi sociali di quei Comuni". Prosegue Bignami: "Non esiste un modello emiliano-romagnolo a guida Pd di efficienza del sistema sociale ed è una vergogna che il sindaco sia ancora lì nonostante gli arresti domiciliari e che il Pd non abbia speso una parola per le vittime degli abusi ma solo per il sindaco". Secondo Bignami, "è in atto in Emilia-Romagna un'aggressione sistematica nei confronti dell'istituto della famiglia. E il Pd, invece di chiedere la costituzione di parte civile poteva spiegare perché ha reso potenti queste organizzazioni (come la onlus torinese Hansel&Gretel che secondo l'accusa collaborava con i servizi, ndr) foraggiandole e rendendo possibile quello che hanno fatto". (Cai/Dire)