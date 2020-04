Due minori si allontanano da casa: rintracciati dai Carabinieri

Paura per due minorenni che domenica 26 aprile si sono allontanati da casa. La Centrale Operativa del 112 è stata informata intorno all'ora di pranzo: un bambino di tre anni e una ragazzina più grande si erano allontanati da un complesso residenziale mentre stavano giocando all’aperto.

Grande apprensione per i genitori, visto che la zona dove risiedono è collinare e con qualche dirupo. I Carabinieri della Stazione di Zola Predosa hanno iniziato le ricerche, costantemente monitorati dalla Centrale Operativa del Comando Provinciale di Bologna che, in caso di necessità, avrebbe fatto decollare il 13° Nucleo Elicotteri di Forlì, per le ricerche aeree.

Fortunatamente, l’emergenza è cessata, quando i militari dell’Arma hanno rintracciato i due minori che apparivano un po’ disorientati dalla situazione, ma in buone condizioni di salute.