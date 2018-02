Morì dopo l'intervento all'alluce valgo: tre medici alla sbarra per omicidio colposo

Sono tre medici i accusati di omicidio colposo che compariranno il 6 febbraio davanti al gup Alberto Gamberini. Dovranno rispondere a vario titolo della morte della 75enne Mirella Bonatti, che si era sottoposta a un intervento chirurgico nella clinica Nigrisoli per la correzione dell'alluce valgo il 2 febbraio del 2016.

La donna morì il 20 luglio per una sepsi. Sono tre dunque i sanitari per i quali il pm Francesco Caleca ha richiesto il rinvio a giudizio: sono accusati di aver trascurato i fattori di rischio e quindi di non aver considerato il rinvio dell'operazione. Inoltre non avrebbero prescritto una profilassi, né antibiotici, comunque ulteriori approfondimenti per alcuni elementi clinicamente rilevanti dell'infezione.