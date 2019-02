Scomparsa a Granarolo, trovata morta l'anziana dispersa

Miria Borghi, l'anziana scomparsa da due giorni nei dintorni di Granarolo, è stata trovata morta, in via delle Pari opportunità, una strada non troppo distante dalla casa dove dimorava.

Il corpo della 75enne, è stato trovato dai Carabinieri adagiato lungo un fosso in una zona non visibile dalla strada. Non ci sono segni apparenti di violenza, ma la salma della donna è ora a disposizione del pm Gabriella Tavano per l'autopsia. Il primo a dare notizia del ritrovamento è stato il Comune di Granarolo, attraverso una stringata nota.

La signora non aveva dato ppiù sue notizie alla famiglia dall'altro giorno. Subito è scattata la ricerca, con l'aiuto anche dei sommozzatori die vigili del fuoco, per via dei diversi specchi d'acqua che circondano il comune alle porta di Bologna. Ricerche negative, fino all'esito infausto.