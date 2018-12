Perdono un gioiello da 100 mila euro nel suo van, lui va a Milano per restituirlo

Sarebbe stato impensabile per Mirko Lazzari, autista ncc di Baricella, non fare quello che ha fatto. Dopo un viaggio di lavoro da Bologna a Milano per portare a destinazione alcuni clienti ha trovato nell'abitacolo un prezioso bracciale il cui valore potrebbe superare intorno ai 100 mila euro.

Non ci ha pensato un minuto e da casa è ripartito verso la città meneghina per consegnare il gioello ai loro legittimi proprietari, ospiti di un albergo milanese: "Non potrei neppure immaginare di tenere qualcosa che non è mio e che qualcuno ha lasciato nella mia macchina per errore, a prescindere dal valore materiale, visto che poi c'è anche quello affettivo. E non è certo la prima volta che mi accade. Non mi sembra di aver fatto nulla di speciale e tengo molto alla riservatezza dei miei clienti, per cui preferisco non aggiungere nulla".

E così Mirko Lazzari, che è anche un personaggio pubblico per il suo impegno politico con la Lega Nord, minimizza il suo gesto lasciandoci sperare che davvero non sia poi così eccezionale trovare un prezioso che vale quanto una casa e correre a restituirlo al suo legittimo proprietario.