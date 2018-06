Miss Nonna 2018, San Lazzaro di Savena sul podio

Domenica 17 giugno, a Telgate, si è svolta la 14° edizione di "MISS NONNA ITALIANA", il primo concorso nazionale ideato e condotto da Paolo Teti, dedicato alle nonne di tutte le età.

In gara 16 nonne, provenienti da tutta Italia. Tra queste, la più giovane, 41 anni, era la bolognese Angela Cibotari (82 anni la nonna più grande in gara, ovvero la bresciana Angiolina Bertoli). Le concorrenti hanno sfilato e si sono "sfidate" in varie prove: dal canto al ballo con i propri nipoti, fino a performance sportive.

La fascia di "MISS NONNA ITALIANA 2018" è andata a Marzia Saponi, 47 anni, casalinga, di Gavardo (Brescia), mamma di Manuel, Samantha e Cristian, di 25, 24 e 20 anni e nonna di Simone di 6 mesi.

Ma ha conquistato il podio anche Angela Cibotari, 41 anni, casalinga, di San Lazzaro di Savena, mamma di Liuba e Maria, di 24 e 22 anni e nonna di Ali e Yasmine, di 4 e 2 anni. Angela si è infatti aggiudicata la fascia di "MISS NONNA CHIC".

Le altre le fasce assegnate durante la serata:

◦ "MISS NONNA ELEGANZA" ANGIOLINA BERTOLI, 82 anni, casalinga, di Palazzolo sull’Oglio (Brescia), mamma di Monica di 54 anni e nonna di Eleonora di 20 anni;

◦ "MISS NONNA RADIOSA" LEIDIS RODRIGUEZ, 47 anni, operaia, di origini cubane, residente a Laives (Bolzano), mamma di Lexys ed Osleydis, di 32 e 18 anni e nonna di Cristian Kevin, Engel, Chanel ed Ashly, di 10, 2, 1 e 5 mesi;

◦ "MISS NONNA ROMANTICA" ORIETTA ROTA NODARI, 51 anni, collaboratrice scolastica, di Ubiale Clanezzo (Bergamo), mamma di Susan e Gabriele, di 29 e 20 anni e nonna di Luca di 10 anni;

"MISS NONNA SOLARE" LUCIE VOBOROVA, 42 anni, estetista, di origini ceche, residente a Spilamberto (Modena), mamma di Federica, Lucie e Sara, di 26, 23 e 19 anni e nonna di Axel di 1 anno;

◦ "MISS NONNA DOLCEZZA" MONICA BROCCA, 45 anni, operatrice socio sanitaria, di Besana Brianza (Monza Brianza), mamma di Alessandro e Denise, di 26 e 24 anni e nonna di Sofia di 3 anni;

◦ "MISS NONNA FASHION" CATALINA GEORGESCU, 49 anni, casalinga, di origini romene, residente a Rodengo Saiano (Brescia), mamma di Andrea ed Angelo, di 29 e 12 anni e nonna di Mia di 3 anni;

◦ "MISS NONNA GLAMOUR" RENZA BEGNONI, 62 anni, libera professionista, di Desenzano del Garda (Brescia), mamma di Alessandro e Simone, di 42 e 39 anni e nonna di Camilla, Anna e Tommaso, di 11, 8 e 7anni;

◦ "MISS NONNA IN GAMBE" ELVIRA CEREGIOLI, 51 anni, collaboratrice scolastica, di Gorizia, mamma di Sabrina e Katia, di 31 e 21 anni e nonna di Giorgia di 5 anni.

La fascia di “MISS NONNA SIMPATIA” è andata, a pari merito a:

◦ CARLA RIDOLFI, 64 anni, baby sitter, di Cervia (Ravenna), mamma di Federica di 36 anni e nonna di Riccardo di 4 anni;

◦ ANTONELLA RACANO, 49 anni, impiegata, di Legnano (Milano), mamma di Jessica, Vanessa ed Andrea, di 30, 26 e 19 anni e nonna di Federico e Kevin, entrambi di 3 anni e Marta di 9 mesi;

◦ DANIELA SERRA, 47 anni, operaia, di Verdello (Bergamo), mamma di Marcella e Gloria, di 27 e 26 anni e nonna di Daniel, Leonardo e Riccardo, di 7, 5 e 2 anni;

◦ FILOMENA PINTO, 57 anni, casalinga, di Montalcino (Siena), mamma di Antonio, Valentina e Vittoria, di 36, 34 e 29 anni e nonna di Giorgia, Federico, Donato, Dantenea e Fabrizio di 10, 9, 8, 5 e 4 anni;

◦ NATALIA LUCIA MEDINA, 50 anni, barista, di Bolzano, mamma di Jonatan, Johanna e Joan Manuel, di 35, 33 e 31 anni e nonna di Deluizon, Simone e Nathalia, di 5, 3 ed 1 anno;

◦ LAURA COVIZZI, 70 anni, casalinga, di Lissone (Monza Brianza), mamma di Barbara e Monica, di 47 e 45 anni, nonna di Alessandro e Denise di 26 e 24 anni e bisnonna di Sofia di 3 anni. Laura, era in “gara” con sua figlia Monica, vincitrice della fascia “Miss Nonna Dolcezza 2018”.